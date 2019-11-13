В США осудили приговор шестерым фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

Фото: посольство США в Украине (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

США призвало РФ отпустить всех украинских политзаключенных

Соединенные Штаты осудили решение суда в Ростове-на-Доне о долгосрочном аресте шестерым фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

США призвали Россию освободить всех украинских политических заключенных.

"Мы решительно осуждаем политически мотивированный приговор о долгосрочном тюремное заключение для шести крымских татар. Мы призываем Россию немедленно освободить этих шести человек и всех других украинских политических заключенных", - говорится в заявлении.

Напомним, 12 ноября в Ростове-на-Дону осудили шесть фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Муслима Алиева приговорили к 19 годам, Инвера Бекирова к 18 годам, Эмира-Усеина Куку и Вадима Сирука к 12 годам, Рефата Алимова к 8 годам, Арсена Джеппарова к 7 годам лишения свободы.

Также сообщалось, что 12 ноября "судом" в Симферополе было принято решение о продлении ареста шестерым фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Им продлили арест до 15 февраля 2020 года.