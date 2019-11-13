Материалы касательно приговоренных крымчан в деле "Хизб ут-Тахрир" передали в суд ООН

Фото: Тамила Ташева (RFE/RL)

Украина считает эти приговоры делами против человечности

Все материалы относительно преследуемых крымчан в российских делах "Хизб ут-Тахрир" переданы в международные суды, в том числе в международный суд ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщила заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Тамила Ташева, Украина считает эти производства незаконными и рассматривает их как преследование крымчан и "дела против человечности".

"Все эти материалы передаются во все международные судебные инстанции, в том числе в международный суд ООН. Однозначно, мы квалифицируем данные преследования не как якобы террористов, а в первую очередь, как преследование их по этическому и религиозному признаку. Однозначно, это нужно квалифицировать, как преступления против человечности", - заявила Ташева.

Напомним, 12 ноября в Ростове-на-Дону приговорили шесть фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Так, Муслима Алиева приговорили к 19 годам лишения свободы, Инвер Бекиров получил 18 лет заключения, Эмир-Усеин Куку - 12 лет, Вадим Сирук - 12 лет, Арсен Джеппаров - 7 лет и Рефат Алимов - 8 лет.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что сторона защиты крымчан связывает вынесения такого приговора из-за осуждения ими аннексии АРК и желания проживать на родной земле.