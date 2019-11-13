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У США засудили вирок шістьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

Новини » Суспільство     13.11.2019 - 14:31
У США засудили вирок шістьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"
Фото: посольство США в Україні (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

США закликав РФ відпустити всіх українських політв'язнів

Сполучені Штати засудили рішення суду у Ростові-на-Доні про довгострокове арешт шістьом фігурантам ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір". Про це йдеться в заяві посольства США в Україні.

США закликали Росію звільнити всіх українських політичних в'язнів.

"Ми рішуче засуджуємо політично вмотивований вирок про довгострокове тюремне ув'язнення для шести кримських татар. Ми закликаємо Росію негайно звільнити цих шести осіб і всіх інших українських політичних в'язнів", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 12 листопада у Ростові-на-Дону засудили шість фігурантів ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір". Мусліма Алієва засудили до 19 років, Инвера Бекірова до 18 років, Еміра-Усеіна Куку і Вадима Сірука до 12 років, Рефата Алімова до 8 років, Арсена Джеппарова до 7 років позбавлення волі.

Також повідомлялося, що 12 листопада "суд" у Сімферополі було прийнято рішення про продовження арешту шістьом фігурантам другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Їм продовжили арешт до 15 лютого 2020 року.

Матеріали щодо засуджених кримчан у справі "Хізб ут-Тахрір" передали до суду ООН Адвокат заявив, що фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" добу тримали без їжі
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