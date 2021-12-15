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США осудили обыски в Крыму и призвали РФ освободить всех украинских политзаключенных

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Киев, Среда 15 декабря 2021 15:41
США осудили обыски в Крыму и призвали РФ освободить всех украинских политзаключенных Фото: США осудили обыски в Крыму и призвали РФ освободить всех украинских политзаключенных (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

США отреагировали на незаконный обыск в Крыму в доме крымских татар, который произошел вчера. Штаты осуждают действия российских оккупантов и, в частности, задержание Куртумера Чалгозова и призывают РФ освободить всех украинских политзаключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Российские оккупационные силы провели еще больше политических репрессий и незаконных обысков в Крыму. Мы осуждаем задержание и допрос Куртумера Чалгозова и призываем освободить всех украинских политзаключенных в России", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера во временно оккупированном Крыму произошел очередной незаконный обыск в доме крымских татар. Он завершился задержанием и вывозом в неизвестном направлении 23-летнего Куртумера Чалгозова.

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