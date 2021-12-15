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США засудили обшуки в Криму та закликали РФ звільнити всіх українських політв’язнів

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Київ, Середа 15 грудня 2021 15:41
США засудили обшуки в Криму та закликали РФ звільнити всіх українських політв’язнів Фото: США засудили обшуки в Криму та закликали РФ звільнити всіх українських політв’язнів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

США відреагували на незаконний обшук в Криму в будинку кримських татар, який стався вчора. Штати засуджують дії російських окупантів та, зокрема, затримання Куртумера Чалгозова та закликають РФ звільнити всіх українських політв’язнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства США в Україні.

"Російські окупаційні сили провели ще більше політичних репресій та незаконних обшуків в Криму. Ми засуджуємо затримання та допит Куртумера Чалгозова та закликаємо звільнити всіх українських політв’язнів Росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора в тимчасово окупованому Криму стався черговий незаконний обшук в будинку кримських татар. Він завершився затриманням і вивезенням в невідомому напрямку 23-річного Куртумера Чалгозова.

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