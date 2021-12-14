ru ua
Вт, 14 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Задержали и увезли неизвестно куда. В Крыму снова незаконные обыски у крымских татар

Новина українською →
Вторник 14 декабря 2021 21:45
Задержали и увезли неизвестно куда. В Крыму снова незаконные обыски у крымских татар Фото: в Крыму снова незаконные обыски у крымских татар (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 14 декабря, во временно оккупированном Крыму прошли очередные обыски у крымских татар. После их завершения одного граждана Украины вывезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой в Twitter.

"Во временно оккупированном Крыме очередной незаконный обыск в доме крымских татар, завершившийся задержанием и вывозом в неизвестном направлении 23-летнего Куртумера Чалгозова. Прежде чем отпустить его допрашивали по делу Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых", - написала она.

При этом она заявила, что Россия должна прекратить репрессии против местного населения в Крыму.

"Согласно нормам международного права, Россия как государство-оккупант обязано немедленно прекратить политические репрессии против местного населения временно оккупированного им Крыма и освободить Наримана Джеляла, Азиза и Асана Ахтемовых, а также всех незаконно удерживаемых им украинских граждан", - добавила Джапарова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым
NEWS
Данилов: угроза вторжения России есть постоянно, но ситуация под контролем
Данилов: угроза вторжения России есть постоянно, но ситуация под контролем
DAILY
Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках