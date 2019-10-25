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В США осудили обстрел работников "Луганскводы"

Новости » Происшествия    25.10.2019 - 17:55
В США осудили обстрел работников "Луганскводы"
Иллюстративное фото (klv.lg.ua)

В США призвали Россию прекратить обстрелы на Донбассе и отвести войска

Соединенные Штаты Америки считают недопустимым обстрел сотрудников "Луганскводы", который совершили незаконные вооруженные формирования России на Донбассе в четверг, 24 октября. Об этом говорится в заявлении американского посольства в Киеве на странице в Twitter.

В своем заявлении американское посольство возложило на Россию ответственность за обстрел, в результате которого получили ранения двое сотрудников "Луганскводы". В представительстве подчеркнули, что обстрел гражданских лиц является недопустимым.

"Российская агрессия несет ответственность за ранения двух украинских работников коммунального предприятия в Луганской области вчера. Такое насилие в отношении гражданских лиц - недопустимо", - говорится в заявлении.

В США осудили обстрел работников &quot;Луганскводы&quot;

Кроме того, дипломаты призвали Россию выполнять возложенные на нее обязательства по прекращению огня на Донбассе, а также отвести собственные и подконтрольные вооруженные формирования.

"Мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня, отвести свои собственные и подконтрольные ей силы, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнули в посольстве.

В США осудили обстрел работников &quot;Луганскводы&quot;

Напомним, в четверг, 24 октября, незаконные вооруженные формирования РФ осуществили обстрел ремонтной бригады коммунального предприятия "Лугансквода". В результате обстрела двое сотрудников предприятия получили ранения.

Добавим, что 23 октября на Донбассе во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. Как известно, погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи Дмитрий Антыков.

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