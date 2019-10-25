У США засудили обстріл працівників "Луганськводи"

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У США закликали Росію припинити обстріли на Донбасі та відвести війська

Сполучені Штати Америки вважають неприпустимим обстріл співробітників "Луганськводи", який здійснили незаконні збройні формування Росії на Донбасі у четвер, 24 жовтня. Про це йдеться у заяві американського посольства в Києві на сторінці у Twitter.

У своїй заяві американське посольство поклало на Росію відповідальнісь за обстріл, в результаті якого отримали поранення двоє співробітників "Луганськводи". У представництві наголосили, що обстріл цивільних осіб є неприпустимим.

"Російська агресія несе відповідальність за поранення двох українських працівників комунального підприємства в Луганській області вчора. Таке насильство щодо цивільних осіб - неприпустиме", - йдеться в заяві.

Крім того, дипломати закликали Росію виконувати покладені на неї зобов'язання з припинення вогню на Донбасі, а також відвести власні та підконтрольні збройні формування.

"Ми закликаємо Росію виконати зобов'язання з припинення вогню, відвести свої власні та підконтрольні їй сили, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність України", - наголосили в посольстві.

Нагадаємо, у четвер, 24 жовтня, незаконні збройні формування РФ здійснили обстріл ремонтної бригади комунального підприємства "Луганськвода". В результаті обстрілу двоє співробітників підприємства отримали поранення.

Додамо, що 23 жовтня на Донбасі під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України. Як відомо, загинув головний старшина 2-ї гаубичної артилерійської батареї Дмитро Антиков.