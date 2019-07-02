ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США осудили обстрел медицинского автомобиля на Донбассе

Новости » Политика    02.07.2019 - 19:52
США осудили обстрел медицинского автомобиля на Донбассе
Иллюстративное фото (ICRCorg)

Посольство США призвало РФ немедленно прекратить боевые действия

США осуждают обстрел медицинского автомобиля на Донбассе, в результате которого погибли два человека. Об этом заявил временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства.

Посольство США в Украине призвало Россию и контролируемых ею боевиков "немедленно прекратить боевые действия, защитить мирных жителей и персонал гуманитарных организаций, отвести вооружение и вооруженные силы".

"Нападения на медиков, осуществляемые управляемыми Россией силами, свидетельствуют о полном отсутствии уважения к человеческой жизни, международным и Минским соглашениям", - заявил Тейлор.

Также специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил: "Печальные новости Донбасса. Медицинский персонал и авто скорой помощи не должны быть мишенью".

РБК-Украина писало, что 1 июля во время эвакуации раненого военными медиками ООС в районе села Водяное боевики обстреляли санитарный автомобиль. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте, еще один медик умер уже в больнице.

После этого президент Владимир Зеленский призвал ЕС и США должным образом отреагировать на обострение ситуации на Донбассе. Он подчеркнул, что этот обстрел является позорной попыткой сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе.

Боевики на Донбассе 6 раз обстреляли силы ООС Единство США и ЕС важно для помощи Украине в борьбе с агрессией РФ, - Волкер
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь