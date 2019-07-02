США засудили обстріл медичного автомобіля на Донбасі

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Посольство США закликало РФ негайно припинити бойові дії

США засуджують обстріл медичного автомобіля на Донбасі, в результаті якого загинули дві людини. Про це заявив тимчасовий повірений США у справах України Вільям Тейлор, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства.

Посольство США в Україні закликало Росію і контрольованих нею бойовиків "негайно припинити бойові дії, захистити мирних жителів і персонал гуманітарних організацій, відвести озброєння і збройні сили".

"Напади на медиків, здійснювані керованими Росією силами, свідчать про повну відсутність поваги до людського життя, міжнародних і Мінських угод", - заявив Тейлор.

Також спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив: "Сумні новини Донбасу. Медичний персонал і авто швидкої допомоги не повинні бути мішенню".

РБК-Україна писало, що 1 липня під час евакуації пораненого військовими медиками ООС в районі села Водяне бойовики обстріляли санітарний автомобіль. В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці, ще один медик помер вже в лікарні.

Після цього президент Володимир Зеленський закликав ЄС і США належним чином відреагувати на загострення ситуації на Донбасі. Він підкреслив, що цей обстріл є ганебною спробою зірвати важкий переговорний процес з припинення вогню на Донбасі.