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В США осудили новый закон в России для СМИ

Автор: Наталья Скороход

В США осуждают новый российский закон для СМИ о так называемых "фейковых новостях". Как известно, этот закон предусматривает тюремное заключение до 15 лет за новости о войне России в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В США призвали продолжать действия во всех секторах для продвижения прав человека и основные свободы.

"Мы осуждаем действия Совета Федерации по утверждению закона, угрожающего тюремным заключением на срок до 15 лет для журналистов", — заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Как известно, новый российский закон запрещает СМИ сообщать о любых событиях, которые могут дискредитировать вооруженные силы страны.

Напомним, что некоторые известные издания прекратили работу своих редакций в России. Причина - новый закон, который запрещает сообщать правду об Украине.

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