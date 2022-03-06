У США засудили новий закон у Росії для ЗМІ

У США засуджують новий російський закон для ЗМІ про так звані "фейкові новини". Як відомо, цей закон передбачає тюремне ув'язнення до 15 років за новини про війну Росії в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У США закликали продовжувати дії у всіх секторах для просування прав людини і свободи.
"Ми засуджуємо дії Ради Федерації за твердженням закону, що загрожує тюремним ув'язненням на термін до 15 років для журналістів", - заявила офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Емілі Хорн.
Як відомо, новий російський закон забороняє ЗМІ повідомляти про будь-які події, які можуть дискредитувати Збройні Сили країни.
Нагадаємо, що деякі відомі видання припинили роботу своїх редакцій в Росії. Причина-новий закон, який забороняє повідомляти правду про Україну.
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