В США осудили двух украинцев за контрабанду поддельных лекарств

В Соединенных Штатах осудили двух граждан Украины за незаконный оборот и контрабанду поддельных лекарств от рака и гепатита. Однако из них приговорили к 5 годам и 11 месяцам лишения свободы, второго - к 2 годам 9 месяцам.
После отбывания срока мужчин депортируют из страны.
Напомним, ранее во Львовской области задержали ревизора-инспектора отдела качества аудита фискальной службы за сбыт и контрабанду сильнодействующих лекарственных средств.
Кроме того, в Харькове СБУ разоблачила группу, которая подделывала и продавала лекарства.