UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В США осудили двух украинцев за контрабанду поддельных лекарств

Автор: Лера Полищук

В Соединенных Штатах осудили двух граждан Украины за незаконный оборот и контрабанду поддельных лекарств от рака и гепатита. Однако из них приговорили к 5 годам и 11 месяцам лишения свободы, второго - к 2 годам 9 месяцам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

После отбывания срока мужчин депортируют из страны.

Напомним, ранее во Львовской области задержали ревизора-инспектора отдела качества аудита фискальной службы за сбыт и контрабанду сильнодействующих лекарственных средств.

Кроме того, в Харькове СБУ разоблачила группу, которая подделывала и продавала лекарства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиконтрабандаукраинцыСуд
Читайте также
За год каждый второй украинец воспользовался минимум одной онлайн-услугой
Разногласия по "Северному потоку-2" не повлияют на отношения между США и ФРГ, - Блинкен
Прогноз погоды