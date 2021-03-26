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У США засудили двох українців за контрабанду підроблених ліків

Автор: Лера Полищук

У Сполучених Штатах засуджено двох громадян України за незаконний обіг та контрабанду підроблених ліків проти раку і гепатиту. Однак з них засудили до 5 років і 11 місяців позбавлення волі, другого - до 2 років 9 місяців.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції США.

Після відбування терміну чоловіків депортують з країни.

Нагадаємо, раніше у Львівській області затримали ревізора-інспектора відділу якості аудиту фіскальної служби за збут і контрабанду сильнодіючих лікарських засобів.

Крім того, у Харкові СБУ викрила групу, яка підробляла і продавала ліки.

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