США залишать в Сирії 500 військових для охорони нафти

Ілюстративне фото (flickr.com/29thinfantrydivision)

Вашингтон розглядає можливість залишити на північному сході Сирії 500 американських військовослужбовців, а також відправити у цей регіон кілька десятків танків та іншої техніки

Влада США не дозволить бойовикам терористичної організації "Ісламська держава" повернути контроль над нафтовими родовищами на північному сході Сирії. Про це президент США Дональд Трамп написав Twitter, повідомляє РБК-Україна.



"Нафтові родовища, про які йшла мова у моєму вчорашньому виступі про Туреччину і курдів, утримувалися ІДІЛ, поки Сполучені Штати не завоювали їх за допомогою курдів. Ми ніколи не дозволимо ІДІЛ заволодіти ними!" - написав Трамп.

Як повідомляє WSJ з посиланням на джерело в адміністрації президента США, Вашингтон розглядає можливість залишити на північному сході Сирії 500 американських військовослужбовців, а також відправити у цей регіон кілька десятків танків та іншої техніки.

На думку видання, такий розвиток ситуації означало б, що президент США Дональд Трамп відступив від своїх планів щодо виведення американських військ з Сирії.



Нагадаємо,21 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська залишають зону бойових дій на північному сході Сирії, проте невелика кількість американських військовослужбовців залишиться в інших регіонах Сирії для забезпечення безпеки нафти.

Також Трамп повідомив про створення "безпечної зони" в Сирії. За його словами, в регіоні були дотримані всі вимоги для цього.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що американський Конгрес засудив рішення Білого дому про виведення військових з території Сирії. Рішення Трампа про виведення американських військ засудили як представники Демократичної партії, так і республіканці, які побоюються відродження "Ісламської держави" на території Сирії.