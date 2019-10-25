ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США залишать в Сирії 500 військових для охорони нафти

Новини » В світі    25.10.2019 - 05:13
США залишать в Сирії 500 військових для охорони нафти
Ілюстративне фото (flickr.com/29thinfantrydivision)

Вашингтон розглядає можливість залишити на північному сході Сирії 500 американських військовослужбовців, а також відправити у цей регіон кілька десятків танків та іншої техніки

Влада США не дозволить бойовикам терористичної організації "Ісламська держава" повернути контроль над нафтовими родовищами на північному сході Сирії. Про це президент США Дональд Трамп написав Twitter, повідомляє РБК-Україна.

"Нафтові родовища, про які йшла мова у моєму вчорашньому виступі про Туреччину і курдів, утримувалися ІДІЛ, поки Сполучені Штати не завоювали їх за допомогою курдів. Ми ніколи не дозволимо ІДІЛ заволодіти ними!" - написав Трамп.

Як повідомляє WSJ з посиланням на джерело в адміністрації президента США, Вашингтон розглядає можливість залишити на північному сході Сирії 500 американських військовослужбовців, а також відправити у цей регіон кілька десятків танків та іншої техніки.

На думку видання, такий розвиток ситуації означало б, що президент США Дональд Трамп відступив від своїх планів щодо виведення американських військ з Сирії.

Нагадаємо,21 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська залишають зону бойових дій на північному сході Сирії, проте невелика кількість американських військовослужбовців залишиться в інших регіонах Сирії для забезпечення безпеки нафти.

Також Трамп повідомив про створення "безпечної зони" в Сирії. За його словами, в регіоні були дотримані всі вимоги для цього.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що американський Конгрес засудив рішення Білого дому про виведення військових з території Сирії. Рішення Трампа про виведення американських військ засудили як представники Демократичної партії, так і республіканці, які побоюються відродження "Ісламської держави" на території Сирії.

Білий дім вирішив відмовитися від передплати газет, які критикують Трампа Столтенберг: міністри оборони країн НАТО мають різні погляди на ситуацію у Сирії
Новини України Сполучені Штати АмерикиТурцияДональд ТрампСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся