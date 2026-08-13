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США окончательно покидают Ирак: ABC узнало сроки вывода войск

01:45 13.08.2026 Чт
2 мин
Что известно о выводе войск США из Ирака?
aimg Эдуард Ткач
США окончательно покидают Ирак: ABC узнало сроки вывода войск Фото: пока неизвестно, сколько военных еще остаются в Ираке (Getty Images)
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Армия США к концу сентября планирует вывести все свои войска из Ирака. Это будет означать конец присутствия Америки в стране, начавшееся после вторжения Садама Хусейна в 2003 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Как пишет издание, в 2024 году Вашингтон и Багдад договорились свернуть менее масштабные операции под руководством США против группировки "Исламское государство".

Так, в 2025 году американские войска покинули базы в большинстве районов Ирана, однако сохранили присутствие в полуавтономном северном курдском регионе. При этом с 28 февраля, когда США и Израиль начали войну против Ирана, базы в этим регионе регулярно подвергались атакам.

Вчера в среду, 12 августа, премьер-министр Ирана Али аль-Заиди встретился с адмиралом Брэдом Купером, который возглавляет Центральное командование США.

По итогу аль-Заиди сказал, что 30 сентября является "окончательной и бесповоротной датой завершения военной миссии Глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ в Ираке и завершения вывода ее войск".

Один из американских лиц подтвердил ABC, что США рассчитывают завершить вывод войск к 30 сентября, однако не уточнил, сколько военных остается в Ираке и куда они будут передислоцированы.

"США, Иран и партнеры по коалиции добились огромного успеха в разгроме ИГИЛ, и теперь иракские силы безопасности, включая пешмерга и другие силы безопасности Курдского региона Ирака, будут руководить борьбой с террористами в Ираке", - сказал представитель США.

Два иракских курдских чиновника заявили, что вывод войск США и техники из Эрбиля начался около трех недель назад.

Что еще важно знать

Отметим, что на пике контртеррористических операций в 2007 году численность войск США в Ираке превысила 170 000 человек. В декабре 2011 года последние боевые части покинули страну, однако в 2014 году усиление влияния группировки "Исламское государство" и захват ею обширных территорий в Ираке и Сирии привели к возвращению армии США по приглашению иракского правительства.

После того как ИГИЛ утратил контроль над территорией, на которую ранее претендовал, военные операции коалиции в 2021 году завершились. Известно, что США сохранили в Ираке около 2500 военнослужащих для обучения и проведения контртеррористических операций совместно с иракскими военными.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 20 марта этого года НАТО завершило вывод сотрудников своей миссии из Ирака. Перед этим своих военных вывели Польша и Италия.

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