США остаточно зафіксували, що Росія має програти: ОП про візит Зеленського в США

"США остаточно зафіксували базу: 1. Росія має програти. 2. Компромісів "території в обмін на псевдо/мир" не буде. 3. Україна отримає всю необхідну військову допомогу. Максимально. 4. Істерика Росії "поговоріть із нами" нікого не цікавить...", - написав Подоляк.

Нагадаємо, що під час спільної конференції із Зеленським президент США Джо Байден запевнив, Вашингтон підтримує прагнення українців до справедливого і пообіцяв продовжувати підтримку у боротьбі з РФ скільки це буде потрібно.

Зазначимо, що США дійсно у новому пакеті нададуть Україні рішучу підтримку, оскільки йдеться про відправку ЗРК Patriot, про що раніше навіть не йшлося мови на Заході.

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