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Це - оборона: Байден не вважає ескалацією передачу Україні Patriot

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Вашингтон, Четвер 22 грудня 2022 00:30
Це - оборона: Байден не вважає ескалацією передачу Україні Patriot Фото: Володимир Зеленський та Джо Байден (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сполучені Штати Америки не вважають передачу Україні ЗРК Patriot ескалацією конфлікту. Оскільки це потрібно для оборони українців від російських нападів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського лідера Джо Байдена на спільній конференції з президентом Володимиром Зеленським.

"Я це (ескалацію війни через передачу Patriot - ред.) не обговорював з президентом (Зеленським - ред.). Це оборонна зброя. Це не ескалація, це оборона. Якщо припиняться напади - вони не будуть їх використовувати", - заявив Байден.

Нагадаємо, що 21 грудня, США офіційно оголосили про передачу Україні Patriot у рамках чергового пакету військової допомоги на 850 млн доларів.

Тим часом у Повітряних силах вже оцінили, як передача ЗРК Patriot може вплинути на перебіг війни.

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