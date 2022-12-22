Це - оборона: Байден не вважає ескалацією передачу Україні Patriot
Сполучені Штати Америки не вважають передачу Україні ЗРК Patriot ескалацією конфлікту. Оскільки це потрібно для оборони українців від російських нападів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського лідера Джо Байдена на спільній конференції з президентом Володимиром Зеленським.
"Я це (ескалацію війни через передачу Patriot - ред.) не обговорював з президентом (Зеленським - ред.). Це оборонна зброя. Це не ескалація, це оборона. Якщо припиняться напади - вони не будуть їх використовувати", - заявив Байден.
Нагадаємо, що 21 грудня, США офіційно оголосили про передачу Україні Patriot у рамках чергового пакету військової допомоги на 850 млн доларів.
Тим часом у Повітряних силах вже оцінили, як передача ЗРК Patriot може вплинути на перебіг війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.