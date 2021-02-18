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В США оштрафовали компанию за операции в криптовалюте с оккупированным Крымом

Автор: Артур Родивилов

США оштрафовали компанию BitPay (базируется в Атланте, штат Джорджия), которая специализируется на операциях с криптовалютой, на 507 тысяч долларов за нарушение американских санкций по Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Регулятор отмечает, что BitPay позволяла лицам, которые находились на украинском Крымском полуострове, на Кубе, в Северной Корее, Иране, Судане и Сирии, совершать сделки с продавцами в США и других странах.

Компания использовала цифровую валюту на платформе BitPay, даже если BitPay располагала информацией о местоположении, включая адреса интернет-протокола (IP) и другие данные о местонахождении этих лиц до совершения транзакций.

В июле 2020 года Минфин США оштрафовал американского онлайн-ритейлера Amazon за нарушение санкционных программ, введенных Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC). Компания поставляла товары в Крым, Иран и Сирию.

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