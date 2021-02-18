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У США оштрафували компанію за операції у криптовалюті з окупованим Кримом

Автор: Артур Родивилов

США оштрафували компанію BitPay (базується в Атланті, штат Джорджія), яка спеціалізується на операціях з криптовалютою, на 507 тисяч доларів за порушення американських санкцій щодо Криму.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів США.

Регулятор зазначає, що BitPay дозволяла особам, які перебували на українському Кримському півострові, на Кубі, в Північній Кореї, Ірані, Судані, Сирії, здійснювати угоди з продавцями в США та інших країнах.

Компанія використовувала цифрову валюту на платформі BitPay, навіть якщо BitPay мала в своєму розпорядженні інформацію про місцезнаходження, включаючи адреси інтернет-протоколу (IP) і інші дані про місцезнаходження цих осіб до здійснення транзакцій.

У липні 2020 року Мінфін США оштрафував американського онлайн-рітейлера Amazon за порушення санкційних програм, введених Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC). Компанія поставляла товари в Крим, Іран і Сирію.

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