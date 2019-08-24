В США оштрафовали Deutsche Bank из-за коррупционных схем в России и Азии

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала Deutsche Bank на 16,2 млн долларов (14,6 млн евро) из-за его участия в коррупционных схемах в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в заявлении SEC, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что банк нанимал в этих странах на работу родственников чиновников, не обладающих необходимой квалификацией, что делалось для сохранения существующего бизнеса Deutsche Bank или заключения новых контрактов.

В частности, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона персонал Deutsche Bank готовил для потенциальных неквалифицированных сотрудников черновые версии резюме, заранее передавал им перечень вопросов собеседования и объяснял, как следует отвечать на них. Это делалось по просьбе "состоятельных клиентов, включая государственных служащих".

В России, по данным SEC, банк применял подобную практику с 2009 по 2012 годы. К примеру, один из нанятых в РФ сотрудников продемонстрировал настолько слабые результаты в лондонском офисе, что был расценен как "источник проблем для репутации" кадровой программы и самого банка.

Другой российский сотрудник не появлялся на работе, в декабре 2011 года его перевели обратно в московский офис, где он проработал еще около двух месяцев.

В заявлении SEC описаны также другие случаи злоупотреблений.

Сам Deutsche Bank не отрицает результатов расследования, но и не признает своей вины. В SEC заявили, что он активно сотрудничал с комиссией, что способствовало расследованию, а также принял многочисленные меры по улучшению практики найма сотрудников.

Напомним, в апреле сообщалось, что немецкому Deutsche Bank за его роль в схеме по отмыванию денег российских клиентов на сумму в 20 млрд долларов грозят штрафы и судебные иски.