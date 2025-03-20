США організують непрямі переговори між Україною та РФ у Саудівській Аравії, - Келлог

Американські чиновники в понеділок, 24 березня, проведуть окремі зустрічі з українськими та російськими чиновниками в Саудівській Аравії. Таким чином Вашингтон хоче організувати непрямі переговори України та РФ.
Як передає РБК-Україна, про це спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив в інтерв'ю американському журналісту Гленну Беку.
"Цього тижня ми відправляємо так звані технічні групи на так звані непрямі переговори в Саудівській Аравії, коли обидві сторони приходять, але перебувають у різних кімнатах", - зазначив Келлог.
За його словами, за один день американська сторона хоче дізнатися умови і позицію Росії та України в питанні припинення вогню.
"По суті, це човникова дипломатія між кімнатами в Ер-Ріяді... Подивимося, чи вдасться нам досягти всеосяжного припинення вогню. Це буде першим кроком до закінчення війни", - додав Келлог.
Нагадаємо, сьогодні, 20 березня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що українська та американська технічні команди проведуть зустріч у Саудівській Аравії 24 березня.
Президент також згадував, що цього самого дня в Саудівській Аравії в американців буде зустріч з російською делегацією. Глава держави припускав, що це будуть паралельні переговори на одну тематику.
За інформацією Sky News, в українську делегацію увійдуть міністр оборони України Рустем Умєров і заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.
Водночас учора, 19 березня, речниця Держдепу США Теммі Брюсс повідомляла, що зустріч із Росією в Саудівській Аравії відбудеться не на рівні "вищого керівництва".
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