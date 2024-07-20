США опублікували розсекречену інформацію про запаси ядерної зброї

Сполучені Штати опублікували нещодавно розсекречену інформацію про запаси ядерної зброї США. Дана інформація оновить дані, оприлюднені в жовтні 2021 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне управління з ядерної безпеки.
Нагадаємо, що цього року США та Китай відновили переговори щодо ядерної зброї вперше за п'ять років.
Ми також повідомляли, що США розробляють більш жорстку стратегію щодо ядерної зброї.
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