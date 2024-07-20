США опублікували розсекречену інформацію про запаси ядерної зброї

Нагадаємо, що цього року США та Китай відновили переговори щодо ядерної зброї вперше за п'ять років.

Ми також повідомляли, що США розробляють більш жорстку стратегію щодо ядерної зброї.

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