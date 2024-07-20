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США опублікували розсекречену інформацію про запаси ядерної зброї

Фото: США опублікували розсекречену інформацію про запаси ядерної зброї 0,(Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сполучені Штати опублікували нещодавно розсекречену інформацію про запаси ядерної зброї США. Дана інформація оновить дані, оприлюднені в жовтні 2021 року.

Нагадаємо, що цього року США та Китай відновили переговори щодо ядерної зброї вперше за п'ять років.

Ми також повідомляли, що США розробляють більш жорстку стратегію щодо ядерної зброї.

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Сполучені Штати АмерикиЯдерна зброя