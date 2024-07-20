США опубликовали рассекреченную информацию о запасах ядерного оружия

Напомним, что в этом году США и Китай возобновили переговоры по ядерному оружию впервые за пять лет.

Мы также сообщали, что США разрабатывают более жесткую стратегию по ядерному оружию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.