США опубликовали рассекреченную информацию о запасах ядерного оружия

Соединенные Штаты опубликовали недавно рассекреченную информацию о запасах ядерного оружия США. Данная информация обновит данные, обнародованные в октябре 2021 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное управление ядерной безопасности.
Напомним, что в этом году США и Китай возобновили переговоры по ядерному оружию впервые за пять лет.
Мы также сообщали, что США разрабатывают более жесткую стратегию по ядерному оружию.
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