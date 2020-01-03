В США опубликовали полные версии документов о задержке помощи Украине

Лидер демократического меньшинства Сената Соединенных Штатов Чак Шумер считает, что обнародованные на сайте Just Security документы дают все основания требовать полноценного судебного процесса в Сенате относительно импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Шумер заявил, что обнародованные на Just Security неотредактированные сообщения, касающиеся решения президента Трампа задержать военную помощь Украине, - это сокрушительный удар по требованию сенатора Макконнелла провести судебное разбирательство без документов и свидетелей.

"Эти письма еще раз показывают обеспокоенность должностных лиц администрации относительно уместности и законности решения президента о задержке помощи Украине с выгодой для себя", - заявил он.

Как отмечается, новое расследование основывается на анализе неотредактированным версий документов. В прошлом месяце правительство по решению суда обнародовал их в сильно отредактированном виде (с затемненными фрагментами текста).

Оригиналы документов показывают, что 30 августа, после встречи с Трампом, заместитель директора программ национальной безопасности административно-бюджетного управления Майкл Даффи сообщил инспектору Пентагона Элейн Маккаскер, что он имеет "четкое указание" от Трампа задержать помощь.

Письма также демонстрируют напряжение между Белым домом и Пентагоном по этому поводу, ведь помощь необходимо было выплатить до конца финансового года, иначе средства считались бы неиспользованными.

Напомним, журналисты газеты New York Times в одной из своих последних публикаций относительно Украины написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине. Информацию опубликовали на основании проведенных десятков интервью с людьми, близкими к ситуации.