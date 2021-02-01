ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США опровергли причастность к протестам в России после обвинений Москвы

Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты Америки опровергают причастность к протестам в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Ранее официальная Москва выступила с обвинениями в адрес Вашингтона.

Об этом в интервью NBC заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Отметим, ранее МИД России заявил, что за протестами стоят США, которые "грубо вмешались в дела России". Однако Блинкен отмечает, что россиянам надоели коррупция и автократия.

"Правительство России делает большую ошибку, если считает, что это касается нас. Это касается их. Это касается правительства. Это касается разочарования, которое испытывают россияне по поводу коррупции, автократии, и я думаю, что им нужно смотреть внутрь", - отметил Блинкен.

Самые читаемые новости

Напомним, ранее Блинкен заявил, что глубоко обеспокоен ситуацией с арестом Навального и задержаниями на протестах в России, а также допустил введение санкций против России.

Он также заявлял, что Белый дом проведет полный пересмотр злонамеренной деятельности России. В частности, применение химического оружия при попытке отравить Навального.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америкипротест