"Глубоко обеспокоены”: Блинкен допустил принятие мер против РФ из-за Навального

Фото: Алексей Навальный (instagram.com/navalny)

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что США могут ввести ограничительные меры против России из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального. Однако Вашингтон должен полностью проанализировать ситуацию.

Об этом он сказал во время брифинга.

На вопрос, где находится "красная линия" в отношении безопасности Навального, Блинкен ответил, что США сначала должны завершить анализ ситуации.

"Мы глубоко обеспокоены безопасностью Навального, и важнее то, что его голос - это голос многих россиян и он должен быть услышан", - сказал госсекретарь.



Напомним, 17 января Алексея Навального задержали в московском аэропорту "Шереметьево" после возвращения из Германии, где он находился около пяти месяцев из-за отравления. В причастности к отравлению оппозиционера подозревают российские спецслужбы.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) и верховный представитель Евросоюза осудили арест российского оппозиционера Алексея Навального. Также они обеспокоены задержаниями на протестах в России.