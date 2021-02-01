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США спростували причетність до протестів у Росії після звинувачень Москви

Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати Америки спростовують причетність до протестів в Росії на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Раніше офіційна Москва виступила зі звинуваченнями на адресу Вашингтона.

Про це в інтерв'ю NBC заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Зазначимо, раніше МЗС Росії заявив, що за протестами стоять США, які "грубо втрутилися в справи Росії". Однак Блінкен відзначає, що росіянам набридли корупція і автократія.

"Уряд Росії робить велику помилку, якщо вважає, що це стосується нас. Це стосується їх. Це стосується уряду. Це стосується розчарування, яке відчувають росіяни з приводу корупції, автократії, і я думаю, що їм потрібно дивитися всередину", - зазначив Блінкен.

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Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що глибоко стурбований ситуацією з арештом Навального і затриманнями на протестах в Росії, а також допустив введення санкцій проти Росії.

Він також заявляв, що Білий дім проведе повний перегляд зловмисної діяльності Росії. Зокрема, застосування хімічної зброї при спробі отруїти Навального.

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