У США оприлюднили цифри, які Трамп хотів би назавжди приховати від виборців

Так, згідно з даними Harvard CAPS/Harris, вперше за час другого терміну Трампа більшість зареєстрованих виборців - 51% - заявили, що Джо Байден справлявся з обов'язками президента краще. Це різкий контраст із лютим 2025 року, коли перевага Трампа в аналогічному питанні становила впевнені 58%.

Аналогічну тенденцію підтверджують і в YouGov/Economist: лише 37% американців сьогодні схвалюють діяльність чинного глави держави, що є одним із найнижчих показників за всю його політичну кар'єру.

Чому "кредит довіри" вичерпано

Експерти виділяють три головні причини "політичного похмілля" американців.

Криза на кордоні та радикальні методи. Останні опитування NBC News показують, що 49% дорослого населення "категорично не схвалюють" жорстку міграційну політику Трампа після трагічних інцидентів у Міннеаполісі.

Економічне розчарування. Хоча Трамп обіцяв швидке подолання інфляції, його чистий рейтинг схвалення економіки становить -18, що на 26 пунктів гірше, ніж на цьому ж етапі його першого президентства.

Втрата молоді. Підтримка серед виборців віком 18-29 років обвалилася до катастрофічних -42 пунктів. Молоді американці дедалі частіше пов'язують падіння рівня життя та зростання вартості житла з політикою чинної адміністрації.

Що далі: загроза "Блакитної хвилі"

Для республіканців ці цифри є сигналом тривоги перед виборами до Конгресу. За даними аналітиків, якщо тенденція збережеться, демократи мають усі шанси на реванш, навіть попри величезну фінансову перевагу республіканського виборчого фонду.

"База Дональда Трампа серед виборців без вищої освіти, яка була його непохитним фундаментом, починає тріщати", - зазначає аналітик CNN Гаррі Ентен.