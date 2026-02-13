В США обнародовали цифры, которые Трамп хотел бы навсегда скрыть от избирателей

Так, согласно данным Harvard CAPS/Harris, впервые за время второго срока Трампа большинство зарегистрированных избирателей - 51% - заявили, что Джо Байден справлялся с обязанностями президента лучше. Это резкий контраст с февралем 2025 года, когда преимущество Трампа в аналогичном вопросе составляло уверенные 58%.

Аналогичную тенденцию подтверждают и в YouGov/Economist: лишь 37% американцев сегодня одобряют деятельность действующего главы государства, что является одним из самых низких показателей за всю его политическую карьеру.

Почему "кредит доверия" исчерпан

Эксперты выделяют три главные причины "политического похмелья" американцев.

Кризис на границе и радикальные методы. Последние опросы NBC News показывают, что 49% взрослого населения "категорически не одобряют" жесткую миграционную политику Трампа после трагических инцидентов в Миннеаполисе.

Экономическое разочарование. Хотя Трамп обещал быстрое преодоление инфляции, его чистый рейтинг одобрения экономики составляет -18, что на 26 пунктов хуже, чем на этом же этапе его первого президентства.

Потеря молодежи. Поддержка среди избирателей в возрасте 18-29 лет обвалилась до катастрофических -42 пунктов. Молодые американцы все чаще связывают падение уровня жизни и рост стоимости жилья с политикой действующей администрации.

Что дальше: угроза "Голубой волны"

Для республиканцев эти цифры являются сигналом тревоги перед выборами в Конгресс. По данным аналитиков, если тенденция сохранится, демократы имеют все шансы на реванш, даже несмотря на огромное финансовое преимущество республиканского избирательного фонда.

"База Дональда Трампа среди избирателей без высшего образования, которая была его непоколебимым фундаментом, начинает трещать", - отмечает аналитик CNN Гарри Энтен.