США опасаются затягивания войны в случае поставок РСЗО Украине, - Politico

Власти США не хотят поставлять в Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства. Это связано с тем, что в США якобы опасаются затягивания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам источника газеты из Администрации президента США Джо Байдена, власти посчитали более эффективным отправлять в Украину 155-мм гаубицы M777 вместо РСЗО. Это произошло, когда объем выделенных Конгрессом средств на военную помощь Украине начал сокращаться. Однако, как утверждают источники, украинские власти продолжают запрашивать поставки этого вооружения. Вместе с тем Белый дом опасается, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта.