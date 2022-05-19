США побоюються затягування війни у разі постачання РСЗВ Україні, - Politico

Влада США не хоче поставляти в Україну високоточні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) M270 американського виробництва. Це пов'язано з тим, що в США нібито побоюються затягування війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами джерела газети з Адміністрації президента США Джо Байдена, влада порахувала більш ефективним відправляти в Україну 155-мм гаубиці M777 замість РСЗВ. Це сталося, коли обсяг виділених Конгресом коштів на військову допомогу Україні почав скорочуватися. Однак, як стверджують джерела, українська влада продовжує запитувати постачання цього озброєння. Разом з тим Білий дім побоюється, що ця зброя буде використана для завдання ударів по території Росії, яка може розцінити це як загострення військового конфлікту.