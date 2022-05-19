RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США побоюються затягування війни у разі постачання РСЗВ Україні, - Politico

Фото: США побоюються затягування війни в разі поставок РСЗВ Україні (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Влада США не хоче поставляти в Україну високоточні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) M270 американського виробництва. Це пов'язано з тим, що в США нібито побоюються затягування війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами джерела газети з Адміністрації президента США Джо Байдена, влада порахувала більш ефективним відправляти в Україну 155-мм гаубиці M777 замість РСЗВ. Це сталося, коли обсяг виділених Конгресом коштів на військову допомогу Україні почав скорочуватися.

Однак, як стверджують джерела, українська влада продовжує запитувати постачання цього озброєння. Разом з тим Білий дім побоюється, що ця зброя буде використана для завдання ударів по території Росії, яка може розцінити це як загострення військового конфлікту.

Нагадаємо, у Сенаті США загальмувалося голосування за законопроєкт про виділення Україні додаткового пакета допомоги на суму близько 40 млрд доларів через внесену в останній момент поправки сенатора Ренда Пола, республіканця від штату Кентуккі.

Зазначимо, що Сполучені Штати передали Україні 89 з 90 гаубиць М-777, які входили в пакет допомоги на 800 млн доларів. Багато з них вже знаходяться на фронті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зброя з США