В США опасаются, что Китай может сбить самолет Пелоси во время ее визита в Тайвань

Во время брифинга, Пелоси попросили прокомментировать слова главы Белого дома Джо Байдена, который заявил о том, что военные США не считают хорошей идею посещать Тайвань.

Спикер Палаты представителей заявила, что не обсуждает свои поездки заранее из соображений безопасности.

"Я думаю, что президент имел в виду, возможно, военные боялись, что наш самолет будет сбит китайцами или что-то такое", - отметила Пелоси.

Потом Пелоси отметила, что она точно "не знает, не видела и не слышала".