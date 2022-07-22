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У США побоюються, що Китай може збити літак Пелосі під час її візиту до Тайваню

Фото: Ненсі Пелосі, спікер Палати представників США (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Американські військові побоюються, що Китай може збити літак зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі під час її візиту до Тайваню, який запланований у серпні поточного року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Taiwan News.

Під час брифінгу, Пелосі попросили прокоментувати слова голови Білого дому Джо Байдена, який заявив про те, що військові США не вважають гарною ідею відвідувати Тайвань.

Спікер Палати представників заявила, що не обговорює свої поїздки заздалегідь з міркувань безпеки.

"Я думаю, що президент мав на увазі, можливо, військові боялися, що наш літак буде збитий китайцями або щось таке", - відзначила Пелосі.

Потім Пелосі відзначила, що вона точно "не знає, не бачила й не чула".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Китай анонсував "рішучі заходи", у разі візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.

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