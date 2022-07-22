У США побоюються, що Китай може збити літак Пелосі під час її візиту до Тайваню

Під час брифінгу, Пелосі попросили прокоментувати слова голови Білого дому Джо Байдена, який заявив про те, що військові США не вважають гарною ідею відвідувати Тайвань.

Спікер Палати представників заявила, що не обговорює свої поїздки заздалегідь з міркувань безпеки.

"Я думаю, що президент мав на увазі, можливо, військові боялися, що наш літак буде збитий китайцями або щось таке", - відзначила Пелосі.

Потім Пелосі відзначила, що вона точно "не знає, не бачила й не чула".