США в ООН озвучили свою остаточну позицію щодо ядерної зброї
Сполучені Штати виступають за ліквідацію ядерної зброї у світі. Однак визнають, що є певні фактори, які заважають досягненню цієї мети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони США Коліна Кола під час виступу в ООН, оприлюднену пресслужбою Пентагону.
"Попри проблеми в поточній обстановці в області безпеки, Сполучені Штати будуть продовжувати взаємодію з іншими державами, що володіють ядерною зброєю, де це можливо, для зниження ядерних ризиків, і ми будемо робити це з реалістичними очікуваннями", - сказав посадовець.
За його словами, ядерному роззброєнню заважають повномасштабне вторгнення РФ в Україну, а також ядерні загрози з боку Кремля.
Окрім цього, Кол додав, що на питання нерозповсюдження ядерної зброї чинить тиск:
- модернізація та розширення ядерної зброї Китаєм;
- розробка ядерної зброї Іраном;
- підготовка нового ядерного випробування Північною Кореєю.
Нагадаємо, Кол підкреслив, що Китай перебуває в процесі збільшення свого ядерного арсеналу в 3-4 рази.
Раніше ми писали, що лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про готовність до застосування ядерної зброї в потенційному конфлікті зі США та Південною Кореєю.