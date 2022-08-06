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США в ООН озвучили свою остаточну позицію щодо ядерної зброї

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Субота 06 серпня 2022 08:00
США в ООН озвучили свою остаточну позицію щодо ядерної зброї Фото: США озвучили свою остаточну позицію щодо ядерної зброї (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати виступають за ліквідацію ядерної зброї у світі. Однак визнають, що є певні фактори, які заважають досягненню цієї мети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони США Коліна Кола під час виступу в ООН, оприлюднену пресслужбою Пентагону.

"Попри проблеми в поточній обстановці в області безпеки, Сполучені Штати будуть продовжувати взаємодію з іншими державами, що володіють ядерною зброєю, де це можливо, для зниження ядерних ризиків, і ми будемо робити це з реалістичними очікуваннями", - сказав посадовець.

За його словами, ядерному роззброєнню заважають повномасштабне вторгнення РФ в Україну, а також ядерні загрози з боку Кремля.

Окрім цього, Кол додав, що на питання нерозповсюдження ядерної зброї чинить тиск:

  • модернізація та розширення ядерної зброї Китаєм;
  • розробка ядерної зброї Іраном;
  • підготовка нового ядерного випробування Північною Кореєю.

Нагадаємо, Кол підкреслив, що Китай перебуває в процесі збільшення свого ядерного арсеналу в 3-4 рази.

Раніше ми писали, що лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про готовність до застосування ядерної зброї в потенційному конфлікті зі США та Південною Кореєю.

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