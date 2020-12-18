В США окончательно одобрили использование вакцины Moderna от COVID

В США разрешили использование вакцины от коронавируса разработки компании Moderna. Ее поставки начнутся немедленно.
Об этом написал президент США Дональд Трамп в Twitter.
"Вакцина Moderna преимущественно одобрена. Ее поставка начнется немедленно", - написал президент.
Ранее сообщалось, что Консультативный совет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердил высокую эффективность коронавирусной вакцины Moderna. Ее можно использовать людям от 18 лет.
Также известно, что Moderna уничтожила 400 000 доз препарата. Это пришлось сделать из-за сбоя при производстве вакцины.
Кроме этого, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) может одобрить вакцину от коронавируса mRNA-1273 компании Moderna уже в начале января. Вопрос одобрения вакцины Moderna агентство рассмотрит на заседании 6 января 2021 года.
Напомним, в США уже идет вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer. Прививки начались 14 декабря. В первом квартале 2021 года в Штатах рассчитывают вакцинировать от коронавируса 100 миллионов человек.