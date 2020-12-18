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Moderna уничтожила 400 000 доз вакцины от COVID из-за сбоя на производстве

Вашингтон, Пятница 18 декабря 2020 12:12
Moderna уничтожила 400 000 доз вакцины от COVID из-за сбоя на производстве
Фото: Moderna уничтожила партию бракованной вакцины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Американский производитель вакцин от COVID Moderna уничтожила 400 000 доз препарата. Это пришлось сделать из-за сбоя при производстве вакцины.

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что Moderna пришлось уничтожить бракованную партию, поскольку сбой на последних этапах производства привел к проблеме с фильтрацией и скомпрометировала продукт.

По словам главного научного консультанта Монсефа Слауи, эти 400 000 доз еще не были помещены во флаконы и являлись частью более широкой партии объемом 1,4 млн доз.

Несмотря на сбой, представитель Moderna из Кембриджа (штат Массачусетс) Рэй Джордан подчеркивает, что компания не выбивается из ранее намеченных планов произвести 20 млн доз в этом месяце и от 85 до 100 млн в первом квартале 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцина Moderna прошла первый этап утверждения в США. Официальное разрешение ожидается уже в ближайшие дни.

Также стало известно, что Европейский союз рассмотрит одобрение вакцины от коронавируса Moderna в начале января.

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