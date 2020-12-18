У США остаточно схвалили використання вакцини Moderna від COVID

Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)

У США дозволили використання вакцини від коронавірусу розробки компанії Moderna. Її поставки почнуться негайно.

Про це написав президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Вакцина Moderna переважно схвалена. Її поставка почнеться негайно", - написав президент.

Раніше повідомлялося, що Консультативна рада Управління з контролю за якістю продуктів і медикаментів США (FDA) підтвердив високу ефективність коронавирусної вакцини Moderna. Її можна використовувати людям від 18 років.

Також відомо, що Moderna знищила 400 000 доз препарату. Це довелося зробити з-за збою при виробництві вакцини.

Крім цього, Європейське агентство з лікарських засобів ( EMA) може схвалити вакцину від коронавірусу mRNA-1273 компанії Moderna вже на початку січня. Питання схвалення вакцини Moderna агентство розгляне на засіданні 6 січня 2021 року.

Нагадаємо, в США вже триває вакцинація від коронавірусу препаратом Pfizer. Щеплення розпочалися 14 грудня. У першому кварталі 2021 року в Штатах розраховують вакцинувати від коронавірусу 100 мільйонів чоловік.