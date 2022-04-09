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США ограничивают доступ РФ и Беларуси к иностранным удобрениям и арматуре

Фото: США расширили экспортные ограничения для РФ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Соединенные Штаты Америки расширили экспортные ограничения в отношении РФ и Беларуси и прикрыли доступ этих стран к импорту удобрений и трубопроводной арматуре и прочим товарам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявили в министерстве торговли США, ведомство начнет требовать от российской и белорусской сторон получения специальной лицензии при попытке получить множество товаров от американских поставщиков. При этом министерство обещает отказать в таких лицензиях.

Товары включают:

  • удобрения,
  • трубопроводную арматуру,
  • шариковые подшипники,
  • и другие детали, материалы и химикаты.

В Администрации президента США Джо Байдена также заявили, что для товаров, изготовленных за границей с использованием американских инструментов, также потребуется лицензия США, в чем ведомство планирует отказать.

Также Администрация ограничила полеты самолетов американского производства, которые принадлежат, контролируются или арендованы белорусами, от полетов в Беларусь.

Такое решение было принято "в рамках ответа правительства США на действия Беларуси в поддержку агрессивного поведения России в Украине".

Ранее сообщалось, что Евросоюз одобрил пятый пакет санкций и эмбарго на российский уголь.

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