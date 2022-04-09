США ограничивают доступ РФ и Беларуси к иностранным удобрениям и арматуре

Как заявили в министерстве торговли США, ведомство начнет требовать от российской и белорусской сторон получения специальной лицензии при попытке получить множество товаров от американских поставщиков. При этом министерство обещает отказать в таких лицензиях.

Товары включают:

удобрения,

трубопроводную арматуру,

шариковые подшипники,

и другие детали, материалы и химикаты.

В Администрации президента США Джо Байдена также заявили, что для товаров, изготовленных за границей с использованием американских инструментов, также потребуется лицензия США, в чем ведомство планирует отказать.

Также Администрация ограничила полеты самолетов американского производства, которые принадлежат, контролируются или арендованы белорусами, от полетов в Беларусь.

Такое решение было принято "в рамках ответа правительства США на действия Беларуси в поддержку агрессивного поведения России в Украине".