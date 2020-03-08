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США ограничат поездки военных в Италию и Южную Корею из-за коронавируса

Новости » Общество     08.03.2020 - 19:22
США ограничат поездки военных в Италию и Южную Корею из-за коронавируса
Иллюстративное фото (freepik)

Командование Армии США приняло решение ограничить поездки своих военнослужащих

Командование Армии США приняло решение ограничить поездки своих военнослужащих в Италию и Южную Корею, а также из этих стран на родину в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает New York Times.

Сообщается, что также был введен временный запрет на участие войск Италии и Южной Корее в совместных учениях с американскими военнослужащими. Ограничение на поездки затрагивает любого рода перемещения военнослужащих, в том числе и в образовательных целях.

Как известно, уже известно о трех случаях заражения американских военных коронавирусом.

Напомним, Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки может перейти на дистанционный вариант работы из-за опасности распространения коронавируса. Палата представителей готовится к возможному переводу штатных сотрудников Конгресса на удаленную работу в связи "с уникальными и необычными обстоятельствами, связанными со вспышкой коронавируса".

Ранее сообщалось, что на Восточном побережье США зафиксировали 2 первые летальные случаи в результате заболевания, вызванного коронавирусом. Двое людей стали жертвами COVID-19 в штате Флорида.

Также РБК-Украина писало, что в двух медработников международного аэропорта Лос-Анджелеса обнаружили заражение коронавирусом COVID-19. Больных сотрудников аэропорта поместили в домашний карантин.

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