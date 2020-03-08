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США обмежать поїздки військових в Італію та Південну Корею через коронавируса

Новини » Суспільство     08.03.2020 - 19:22
США обмежать поїздки військових в Італію та Південну Корею через коронавируса
Ілюстративне фото (freepik)

Командування Армії США прийняло рішення обмежити поїздки своїх військовослужбовців

Командування Армії США прийняло рішення обмежити поїздки своїх військовослужбовців в Італію та Південну Корею, а також з цих країн на батьківщину в зв'язку зі спалахом коронавірусу. Про це повідомляє New York Times.

Повідомляється, що також була введена тимчасова заборона на участь військ Італії і Південної Кореї в спільних навчаннях з американськими військовослужбовцями. Обмеження на поїздки зачіпає будь-якого роду переміщення військовослужбовців, в тому числі і в освітніх цілях.

Як відомо, вже відомо про три випадки зараження американських військових коронавірусом.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки може перейти на дистанційний варіант роботи через небезпеку розповсюдження коронавірусу. Палата представників готується до можливого переведення штатних співробітників Конгресу на віддалену роботу в зв'язку "з унікальними і незвичайними обставинами, пов'язаними зі спалахом коронавірусу".

Раніше повідомлялося, що на Східному узбережжі США зафіксували 2 перші летальні випадки в результаті захворювання, викликаного коронавірусом. Двоє людей стали жертвами COVID-19 в штаті Флорида.

Також РБК-Україна писало, що в двох медпрацівників міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса виявили зараження коронавірусом COVID-19. Хворих співробітників аеропорту помістили в домашній карантин.

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