США оголосять про передачу Україні снарядів із збідненим ураном наступного тижня, - Reuters

Боєприпаси можуть бути випущені з американських танків Abrams, які мають бути доставлені до України найближчими тижнями. Інформацію про це підтвердили агентству два анонімні американські чиновники.

Один із чиновників повідомив, що майбутній пакет допомоги коштуватиме від 240 до 375 млн доларів залежно від того, що до нього буде включено. Вартість та вміст допомоги ще уточнюються.

Снаряди з обіднім ураном

Хоча Великобританія відправила Україні боєприпаси зі збідненим ураном на початку цього року, це буде перше постачання боєприпасів із США. Вона піде за більш раннім рішенням адміністрації Байдена надати Україні касетні боєприпаси.

Побічний продукт збагачення урану, збіднений уран, використовується в боєприпасах, оскільки його надзвичайна щільність дає снарядам можливість легко пробивати броню і самозайматися в хмарі, що обпалює, пилу і металу.

Сполучені Штати використовували боєприпаси з збідненим ураном у величезних кількостях під час війн у Перській затоці у 1990 та 2003 роках, а також під час бомбардувань НАТО колишньої Югославії у 1999 році.

Міжнародне агентство з атомної енергії ООН, що спостерігає за ядерною безпекою, повідомило, що дослідження, проведені в колишній Югославії, Кувейті, Іраку та Лівані, "показали, що існування залишків збідненого урану, розсіяних у навколишньому середовищі, не становить небезпеки радіологічної для населення постраждалих регіонів".