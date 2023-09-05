США объявят о передаче Украине снарядов с обедненным ураном на следующей неделе, - Reuters

Боеприпасы могут быть выпущены из американских танков Abrams, которые должны быть доставлены в Украину в ближайшие недели. Информацию об этом подтвердили агентству два анонимных американских чиновника.

Один из чиновников сообщил, что будущий пакет помощи будет стоить от 240 до 375 млн долларов в зависимости от того, что в него будет включено. Стоимость и содержимое помощи еще уточняются.

Снаряды с обеденным ураном

Хотя Великобритания отправила Украине боеприпасы с обедненным ураном в начале этого года, это будет первая поставка боеприпасов из США. Она последует за более ранним решением администрации Байдена предоставить Украине кассетные боеприпасы.

Побочный продукт обогащения урана, обедненный уран, используется в боеприпасах, поскольку его чрезвычайная плотность дает снарядам возможность легко пробивать броню и самовоспламеняться в обжигающем облаке пыли и металла.

Соединенные Штаты использовали боеприпасы с обедненным ураном в огромных количествах во время войн в Персидском заливе в 1990 и 2003 годах, а также во время бомбардировок НАТО бывшей Югославии в 1999 году.

Международное агентство по атомной энергии ООН, наблюдающее за ядерной безопасностью, сообщило, что исследования, проведенные в бывшей Югославии, Кувейте, Ираке и Ливане, "показали, что существование остатков обедненного урана, рассеянных в окружающей среде, не представляет радиологической опасности для населения пострадавших регионов".