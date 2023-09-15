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США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні наступного тижня

П'ятниця 15 вересня 2023 21:32
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США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні наступного тижня Фото: Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки готуються оголосити про новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

"Ми готуємо новий пакет військової допомоги для України", - сказав Салліван.

За його словами, новий пакет допомоги планують оголосити вже наступного тижня.

Радник Байдена не уточнив, що саме увійде до нього. Також невідома його вартість.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, що США є основним союзником України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вашингтон виділив десятки пакетів військової допомоги нашій країні.

Зокрема, українським військовим передавали зенітні ракетні комплекси Patriot, артилерію, реактивні системи залпового вогню HIMARS, бойові машини піхоти Bradley, різноманітні безпілотники і не тільки.

Наразі у США обговорюють передачу далекобійних ракет ATACMS. За інформацією The Wall Street Journal, їх Україна може отримати вже цієї осені.

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