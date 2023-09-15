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США объявят о новом пакете военной помощи Украине на следующей неделе

Пятница 15 сентября 2023 21:32
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США объявят о новом пакете военной помощи Украине на следующей неделе Фото: Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки готовятся объявить о новом пакете военной помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Мы готовим новый пакет военной помощи для Украины", - сказал Салливан.

По его словам, новый пакет помощи планируют объявить уже на следующей неделе.

Советник Байдена не уточнил, что именно войдет в него. Также неизвестна его стоимость.

Помощь Украине от США

Напомним, США являются основным союзником Украины после начала полномасштабного вторжения России. Вашингтон выделил уже десятки пакетов военной помощи нашей стране.

В частности, украинским военным передавали зенитные ракетные комплексы Patriot, артиллерию, реактивные системы залпового огня HIMARS, боевые машины пехоты Bradley, различные беспилотники и не только.

Сейчас в США обсуждают передачу дальнобойных ракет ATACMS. По информации The Wall Street Journal, их Украина может получить уже этой осенью.

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