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США оголосять нові санкції проти РФ на саміті G7. Що про них відомо

Фото: представник Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

13-15 червня, на саміті G7, США планують оголосити про новий пакет санкцій проти Росії.

Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі, пише РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

За його словами, буде введено цілу низку нових ефективних санкцій і заходів експортного контролю, які будуть націлені на організації та мережі, які допомагають Росії вести війну.

"Ми продовжимо покладати витрати на російську військову машину", - сказав Кірбі.

Саміт G7 в Італії

Наприкінці цього тижня, 13-15 червня, в Італії відбудеться щорічний саміт "Великої сімки" (G7). Зустріч відбудеться в Апулії на півдні Італії, у готелі "Борго Егназія".

У саміті візьме участь президент України Володимир Зеленський. Як писало РБК-Україна, раніше Кирбі офіційно анонсував зустріч президентів США Джо Байдена та України Володимира Зеленського на полях саміту G7.

Нагадаємо, до складу G7 входять США, Японія, Канада, Німеччина, Франція, Італія та Велика Британія.

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