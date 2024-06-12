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США объявят новые санкции против РФ на саммите G7. Что о них известно

Фото: представитель Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

13-15 июня, на саммите G7, США планируют объявить о новом пакете санкций против России.

Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, пишет РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

По его словам, будет введен целый ряд новых эффективных санкций и мер экспортного контроля, которые будут нацелены на организации и сети, помогающие России вести войну.

"Мы продолжим возлагать расходы на российскую военную машину", - сказал Кирби.

Саммит G7 в Италии

В конце этой недели, 13-15 июня, в Италии пройдет ежегодный саммит "Большой семерки" (G7). Встреча состоится в Апулии на юге Италии, в отеле "Борго Эгназия".

В саммите примет участие и президент Украины Владимир Зеленский. Как писало РБК-Украина, ранее Кирби официально анонсировал встречу президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского на полях саммита G7.

Напомним, в состав G7 входят США, Япония, Канада, Германия, Франция, Италия и Великобритания. 

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