Байден і Зеленський зустрінуться на саміті G7, - Білий дім

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"У четвер президент Байден і президент Зеленський зустрінуться, щоб обговорити нашу рішучу підтримку України як зараз, так і в майбутньому. Після цієї зустрічі обидва лідери - президент Байден і президент Зеленський - візьмуть участь у прес-конференції", - повідомив радник Білого дому.

Джон Кірбі додав, що під час саміту G7 США продемонструють чітку відданість Україні. За його словами, буде зроблено сміливі кроки, щоб показати Путіну, що час не на його боці і він не зможе перечекати підтримку США у боротьбі України за свободу.

Крім того, на саміті оголосять про нові кроки з питання заморожених суверенних активів Росії та їх спрямування на користь України.