У США оголосили про закриття головного офісу ФБР

Директор ФБР Кеш Патель оголосив про закриття історичної штаб-квартири ФБР у Вашингтоні, але новий офіс бюро досі не обрано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що весь персонал бюро повинен переїхати з будівлі Едгара Гувера до нового офісу, який колись займало Агентство США з міжнародного розвитку.
"Після понад 20 років невдалих спроб ми завершили план щодо остаточного закриття штаб-квартири ФБР у Гувері та переміщення працівників в безпечний, сучасний об'єкт", – сказав Патель.
За його словами, такий крок заощадить кошти платників податків та краще відповідатиме вимогам Федерального бюро розслідувань.
За словами критиків, побудована у 1975 році в бруталістському стилі будівля ФБР, вважається занедбаною та затісною для штату бюро. Проте боротьба за те, чи варто переносити штаб-квартиру і куди, затягнулася на роки.
Якщо припустити, що обіцяний Пателем переїзд відбудеться, це дозволить зберегти провідний персонал агентства поблизу Міністерства юстиції, Білого дому та інших федеральних установ.
При цьому раніше у штаті Меріленд запланували звести нову штаб-квартиру після тривалих пошуків, в результаті яких Конгрес надав фінансування на будівництво в передмісті Грінбелт, за межами Вашингтона.
Губернатор Меріленду Вес Мур, та посадовці штату минулого місяця подали позов, щоб запобігти скасуванню цього плану.
Зазначається, що місце в Меріленді було обрано, оскільки воно мало "найнижчу вартість для платників податків, забезпечувало найкращий транспортний доступ для співробітників та відвідувачів ФБР та давало уряду найбільшу впевненість у графіку реалізації проекту".
Старий офіс ФБР розташовується у Вашингтоні. Будівлю названо на честь колишнього директора ФБР Едгара Гувера.
Будівля площею 260 209 кв. м має три поверхи під землею, а також підземний гараж, спеціальну, безпечну систему ліфтів та коридорів. Висота будівлі становить 49 метрів. Серед розташованих усередині старого офісу ФБР є, зокрема, й власна СТО, тренажерні зали, медпункт, морг, друкарня та ін.
