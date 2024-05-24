США оголосили пакет допомоги Україні на майже 300 млн доларів: що в ньому

США виділили Україні ще один пакет військової допомоги у війні з РФ. Розмір оголошеного пакета становить 275 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Остапа Яриша та Міноборони США.
"США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 275 мільйонів доларів. Він включає боєприпаси для HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, ракети TOW, Javelin і AT-4, високоточні авіаційні боєприпаси, стрілецьку зброю, боєприпаси і багато іншого", - розповів Яриш у публікації в соцмережі Х.
Оновлено 21:27.
Про виділення нового пакету допомоги офіційно оголосило Міноборони США.
"Цей пакет, який є частиною наших зусиль, щоб допомогти Україні відбити наступ Росії під Харковом, оцінюється у 275 мільйонів доларів. Це забезпечить Україну додатковими можливостями для задоволення її найнагальніших потреб на полі бою", - йдеться в заяві американського міністерства.
Як повідомили в Пентагоні, до пакета військової допомоги увійшли:
Це вже п'ятий пакет допомоги, який США виділили Україні після отримання нового фінансування від Конгресу.
США почали допомагати Україні зброєю ще перед початком повномасштабного російського вторгнення і продовжують це робити по цей день. Однак взимку в американській допомозі Україні була значна пауза через проблеми з фінансуванням.
Лише наприкінці квітня Конгрес США зміг виділити понад 60 млрд доларів на фінансування американських витрат, пов'язаних з допомогою Україні. Майже 14 млрд доларів з цього пакета передбачені на закупівлю передових систем озброєнь, оборонної продукції та оборонних послуг для України.
Крім того, в середині травня держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва оголосив про виділення Україні 2 мільярдів доларів на закупівлю зброї.
Більше про те, яку допомогу за час повномасштабної війни Україна отримувала від США, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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