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США оголосили пакет допомоги Україні на майже 300 млн доларів: що в ньому

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

США виділили Україні ще один пакет військової допомоги у війні з РФ. Розмір оголошеного пакета становить 275 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Остапа Яриша та Міноборони США.

"США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 275 мільйонів доларів. Він включає боєприпаси для HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, ракети TOW, Javelin і AT-4, високоточні авіаційні боєприпаси, стрілецьку зброю, боєприпаси і багато іншого", - розповів Яриш у публікації в соцмережі Х.

Оновлено 21:27.

Про виділення нового пакету допомоги офіційно оголосило Міноборони США.

"Цей пакет, який є частиною наших зусиль, щоб допомогти Україні відбити наступ Росії під Харковом, оцінюється у 275 мільйонів доларів. Це забезпечить Україну додатковими можливостями для задоволення її найнагальніших потреб на полі бою", - йдеться в заяві американського міністерства.

 Як повідомили в Пентагоні, до пакета військової допомоги увійшли:

  • боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • 60-мм мінометні міни;
  • ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї і гранати;
  • боєприпаси для підриву;
  • протитанкові міни;
  • тактичні автомобілі для евакуації техніки;
  • каски, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;
  • запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Це вже п'ятий пакет допомоги, який США виділили Україні після отримання нового фінансування від Конгресу.

Допомога Україні від США

США почали допомагати Україні зброєю ще перед початком повномасштабного російського вторгнення і продовжують це робити по цей день. Однак взимку в американській допомозі Україні була значна пауза через проблеми з фінансуванням.

Лише наприкінці квітня Конгрес США зміг виділити понад 60 млрд доларів на фінансування американських витрат, пов'язаних з допомогою Україні. Майже 14 млрд доларів з цього пакета передбачені на закупівлю передових систем озброєнь, оборонної продукції та оборонних послуг для України.

Крім того, в середині травня держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва оголосив про виділення Україні 2 мільярдів доларів на закупівлю зброї.

Більше про те, яку допомогу за час повномасштабної війни Україна отримувала від США, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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